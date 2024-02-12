В Москве арестованы курьеры, укравшие 50 млн рублей у отставного генерала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, похитивших 49,9 млн рублей у 80-летнего генерала в отставке, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Решением суда они были заключены под стражу.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу четверых «криминальных курьеров», похитивших почти 50 млн рублей у супружеской пары москвичей. <..> Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пенсионеру в одном из мессенджеров поступило сообщение о том, что его счета атаковали мошенники и сотрудники спецслужб пресекли попытку перевода 700 тысяч рублей. Мошенники связали пострадавшего якобы с представителями силовых структур и банка. Им удалось убедить мужчину, что он может потерять сбережения, после этого потерпевший вместе с супругой на протяжении недели снимал деньги со счетов и передавал их курьерам. Отставной генерал думал, что спасает средства, помогая правоохранителям в их секретной операции.

Ранее мошенник обманул дрессировщика морских котиков из цирка на проспекте Вернадского в Москве Василия Тимченко. Циркач некоторое время общался с 31-летним мужчиной, который предложил вложиться в криптовалюту с целью быстро и легко заработать денег.