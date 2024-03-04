Похитители газа получили сроки от условного до 19 лет Суд приговорил 14 фигурантов дела Арашуковых к срокам до 19 лет

Фото: t.me/moscowcourts

Преображенский суд Москвы вынес приговоры 14 фигурантам дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, приговоренных ранее к пожизненному заключению, передает Следственный комитет. Брат экс-парламентария Руслан отправится в колонию на 16 лет, остальные получили сроки от семи до 19 лет. Фигуранты признаны виновными по делу о растрате и хищении природного газа. Генеральный директор ООО «Пламя» Владимир Козлов избежал колонии, ему назначили условный срок в пять с половиной лет.

Следствием и судом установлено, что с 2009 по 2019 год указанные лица совершили хищение природного газа, поставляемого на территорию Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также денежных средств АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Общий размер похищенного превысил 4 млрд рублей, — говорится в сообщении СК.

Ранее Арашуковы были признаны судом присяжных виновными в организации заказных убийств. В частности, Арашуковым вменяется убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Помимо этого, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге страны более 4,4 млрд рублей. Бaсманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи Рaуфа Арашукова на сумму более 1,3 млрд рублей.

В декабре 2022 года Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника «Газпром межрегион газ» Рауля Арашукова. Обвиняемые вину не признали.