Похитителей восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве крупной суммы денег доставлены в суд, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, обвиняемых будут судить в трех разных залах отдельно друг от друга. Следственный комитет в свою очередь ходатайствует об их аресте.

Школьница пропала 29 ноября в городе Козельске. Она не вернулась домой после школы. Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные написали матери ребенка и заявили, что ее дочь у них, потребовав перевести 1,5 млн рублей в криптовалюте для ее освобождения. Мать обратилась в полицию. Волонтеры и правоохранители организовали поиски.

Вечером 30 ноября Следственный комитет Калужской области сообщил, что ребенок найден и доставлен в больницу. По данным SHOT, второклассницу обнаружили в городе Белеве Тульской области. Она была жива и здорова, травм на теле не обнаружили.

1 декабря появилась информация о личностях подозреваемых. SHOT писал, что ими оказались фермеры из деревни Касьяново. Канал уточнял, что в похищении участвовали четыре человека: трое мужчин в возрасте 21 года, 40 и 44 лет, а также 37-летняя женщина.