Похищенных силовиками чеченских геев могут посадить на 15 лет

Гомосексуалов из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде и отправили в родной регион, могут лишить свободы на срок до 15 лет.
Молодых людей обвиняют по статье об участии в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также об участии на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК). Силовики считают, что обвиняемые обеспечивали едой преступников,
Об этом стало известно после признания Верховным судом Чечни законным их ареста на два месяца по этой статье.
Мужчин похитили в Нижнем Новгороде 4 феврали. Силовики пришли в их квартиру. Кто-то из молодых людей позвонил в организацию и попросил о помощи. Позже адвокат обнаружил в квартире следы погрома. Соседи рассказали, что видели в подъезде людей в чёрной форме.
Их вывезли в Чечню, где отправили на два месяца в СИЗО № 2 города Грозный. К ним не пускают родственников и адвокатов.
В апреле 2020 года уроженцы Чечни уже были задержаны. Тогда журналисты писали, что они подвергались пыткам. Позже в Сети появилась видеозапись с их извинениями, после этого активисты организации «Российская ЛГБТ-сеть» помогли молодым людям сбежать из Чечни в Нижний Новгород, писал NEWS.ru.