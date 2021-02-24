Похищенных силовиками чеченских геев могут посадить на 15 лет

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Гомосексуалов из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде и отправили в родной регион, могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Молодых людей обвиняют по статье об участии в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также об участии на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК). Силовики считают, что обвиняемые обеспечивали едой преступников, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Readovka.

Об этом стало известно после признания Верховным судом Чечни законным их ареста на два месяца по этой статье.

Мужчин похитили в Нижнем Новгороде 4 феврали. Силовики пришли в их квартиру. Кто-то из молодых людей позвонил в организацию и попросил о помощи. Позже адвокат обнаружил в квартире следы погрома. Соседи рассказали, что видели в подъезде людей в чёрной форме.

Их вывезли в Чечню, где отправили на два месяца в СИЗО № 2 города Грозный. К ним не пускают родственников и адвокатов.

В апреле 2020 года уроженцы Чечни уже были задержаны. Тогда журналисты писали, что они подвергались пыткам. Позже в Сети появилась видеозапись с их извинениями, после этого активисты организации «Российская ЛГБТ-сеть» помогли молодым людям сбежать из Чечни в Нижний Новгород, писал NEWS.ru.