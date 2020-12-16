СМИ: похищенному безногому ветерану чеченской войны восстановят документы

https://static.news.ru/photo/4044c398-4074-11eb-845d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Безногий ветеран чеченской войны, освобождённый из плена в Ленинградской области, получит восстановленные документы и отправится домой, рассказал журналистам основатель движения «Альтернатива» Олег Мельников. Потерпевший сейчас находится в лечебном учреждении. Новые бумаги выдадут ему после выписки. Если никто из родных за ним не приедет, тогда мужчине предоставят место в социальной гостинице.

Экс-десантника обнаружили случайно. На горячую линию волонтёрской организации позвонила женщина, рассказавшая, что на улице увидела безногого мужчину. Он просил о помощи и рассказывал, что был похищен и его заставляли просить милостыню, передаёт телеканал «360». Тяжелейшую травму пострадавший получил во время боевых действий под Гудермесом.

Четыре месяца назад его похитили в родном городе, когда он гулял по улице, отобрали документы и заставили попрошайничать в Ленинградской области. После этого вместе с сотрудниками полиции мы приехали на указанное женщиной место. Нашли семью цыган, которые были причастны к его удержанию, — отметил Мельников.

Он отметил, что упомянутое семейство может быть причастно ещё к одному похищению на территории Тульской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Уфе признал 34-летнего Владимира Санкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Как сообщил представитель СУ СК РФ по Башкирии Евгений Каневский, присяжные сочли вину уфимца доказанной, но попросили суд проявить снисхождение к обвиняемому при вынесении приговора.