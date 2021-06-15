Похищенная в Дагестане чеченка нашлась в Грозном

https://static.news.ru/photo/a68ed1fa-ce92-11eb-88b7-96000091f725_660.jpg Халимат Тарамова Фото: anokhinabesit/Instagram.com

Жительница Чечни Халимат Тарамова, которую силовики насильно вывезли из кризисной квартиры в Дагестане, находится дома в Грозном. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передаёт РИА Новости.

Она отметила, что получила эту информацию от чеченской прокуратуры и аппарата главы республики, с которыми сотрудники омбудсмена связывались 15 июня.

Выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными, — подчеркнула она.

Силовики из Дагестана и Чечни 10 июня задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Тарамову Халимат Аюбовну, которая пряталась из-за своей сексуальной ориентации, насильно увезли на родину.

Позднее чеченский государственный телеканал опубликовал спецрепортаж, где девушка говорит, что на неё нет никакого давления и она находится в кругу семьи. Также она сказала, что не помнит, как оказалась в Дагестане: «Всё было как в тумане». В репортаже говорится, что «враги России» похитили девушку и опозорили, чтобы дискредитировать Чечню. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинил в произошедшем правозащитников и заявил, что инцидент был «искусственно раздут», а права и свободы в регионе поставлены во главу угла, так как глава Чечни Рамзан Кадыров — их гарант.

По информации журналистов, Тарамова — дочь бывшего министра ЖКХ Чечни, приближённого к главе региона Рамзану Кадырову Аюба Тарамова.

О преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно весной 2017 года. Российские власти отрицают эту информацию, а глава республики Рамзан Кадыров вообще заявляет, что в регионе нет геев. Сумевшие выбраться из Чечни жители-геи утверждают, что их запугивают через соцсети.