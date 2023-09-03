«Погружение в осень»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе москвичей ждет медленное погружение в осень, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, с 6 сентября температура понизится до 16 градусов тепла, в ночные часы термометр опустится до +10 градусов.

На следующей неделе нас ждет медленное погружение в осень. Понедельник и вторник будут еще довольно теплыми, дневная температура составит 20-22 градуса тепла. На рубеже 5 и 6 сентября по северу Московской области возможен дождь, но скорее всего он не затронет столицу. Вслед за этим пойдет постепенное понижение температуры. Дневная температура составит 16-19 градусов тепла, в ночные часы термометр опустится до +10 градусов, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что в Московской области к концу недели температура может опуститься даже до 3-5 градусов тепла. Субъект попадает в тыловую часть циклона, где «главенствуют» сейчас северные ветры.

Ранее синоптики центра «Фобос» рассказали, что метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень. При этом сентябрь прогнозируется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков.

Климатолог Алексей Кокорин предупреждал россиян об угрозе смерчей и ураганов из-за глобального потепления и усиления парникового эффекта. Увеличение частоты ураганных ветров является экспериментально доказанным фактом. По его словам, на протяжении всего XXI века будет происходить усиление подобных природных явлений.