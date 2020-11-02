Пограничники не позволили проникнуть в РФ крупной партии наркотиков

https://static.news.ru/photo/47261648-1cf8-11eb-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juri Zolotarev/Global Look Press

Калининградские пограничники пресекли контрабандный ввоз в РФ свыше 50 кг различных наркотических средств. Кроме того, силовики задержали двоих граждан РФ, передаёт Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, операция прошла в районе населённого пункта Квишен Багратионовского района, в непосредственной близости от госграницы. Пойманные подозреваемые возвращались в РФ из соседней страны «в обход установленных пунктов пропуска», пишет «Интерфакс».

Во время досмотра личных вещей задержанных оперативники нашли и изъяли свыше 50 кг наркотиков. Среди них были гашиш, амфетамин, производные эфедрона. В отношении задержанных региональное УФСБ РФ возбудило уголовное дело.

Накануне в Подмосковье 17-летняя школьница скончалась, отравившись сильнодействующими веществами. Следователи начали проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По её словам, тело девочки было обнаружено в подъезде многоэтажного дома в деревне Путилково Красногорска. Признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупная нарколаборатория в Емельяновском районе Красноярского края была обнаружена сотрудниками ФСБ. На данный момент её деятельность пресечена.