https://static.news.ru/photo/479b5a22-1e91-11ea-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики сообщили, что в Москве на следующей неделе погода может побить 133-летний рекорд тепла.

По данным «Метеоновостей», сейчас средняя температура воздуха на пять градусов превышает климатическую норму.

В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днём будет около плюс одного — плюс трёх градусов, — говорится в сообщении.

В конце недели волна тепла усилится. В четверг-пятницу не исключено обновление суточных рекордов температуры воздуха. Для этих дней они составляют +5,3 градусов. Этот рекорд держится с 1886 года.

Как ранее писал NEWS.ru, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский, говоря о температурных скачках зимой, объяснил, что это происходит, потому что климат в России постепенно меняется. В 2030 году россияне почувствуют изменения.