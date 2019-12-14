Синоптики сообщили, что в Москве на следующей неделе погода может побить 133-летний рекорд тепла.
По данным «Метеоновостей», сейчас средняя температура воздуха на пять градусов превышает климатическую норму.
В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днём будет около плюс одного — плюс трёх градусов, — говорится в сообщении.
В конце недели волна тепла усилится. В четверг-пятницу не исключено обновление суточных рекордов температуры воздуха. Для этих дней они составляют +5,3 градусов. Этот рекорд держится с 1886 года.
Как ранее писал NEWS.ru, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский, говоря о температурных скачках зимой, объяснил, что это происходит, потому что климат в России постепенно меняется. В 2030 году россияне почувствуют изменения.
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