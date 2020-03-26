Температура воздуха в Москве в четверг, 26 марта, поднялась до 16 градусов. Таким образом был обновлён температурный рекорд для этого дня.
Об этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус
Предыдущий максимум для 26 марта относится к 1973 году, когда температура воздуха в столице составила 15,1 градуса.
Ранее NEWS.ru приводил прогноз погоды в РФ на лето 2020 года от научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда. Специалист заявил, что на большей части территории России температура воздуха летом будет около нормы или немного превышать её.
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