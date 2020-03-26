https://static.news.ru/photo/baec4c60-6f64-11ea-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве в четверг, 26 марта, поднялась до 16 градусов. Таким образом был обновлён температурный рекорд для этого дня.

Об этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА Новости. Он отметил, что температура в 16 градусов тепла была зафиксирована метеорологами около 15:00, поэтому можно ожидать, что к вечеру воздух прогреется ещё сильнее.

Предыдущий максимум для 26 марта относится к 1973 году, когда температура воздуха в столице составила 15,1 градуса.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз погоды в РФ на лето 2020 года от научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда. Специалист заявил, что на большей части территории России температура воздуха летом будет около нормы или немного превышать её.