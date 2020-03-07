https://static.news.ru/photo/e2f0291a-606a-11ea-a002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столбик термометра 7 марта в Москве поднялся выше 9 градусов. Таким образом установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшие дни воздух в Москве будет прогреваться до 8–10 градусов выше нуля, а 12 марта дневная температура может подняться до 11 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что Антарктида пережила свой самый жаркий день в истории, достигнув пика в 18,3 градуса по Цельсию. За неделю там растаяло 10 см снежного покрова — это около 20% от общего сезонного накопления снега. Рекордно высокие температуры привели к образованию озёр из талых вод.