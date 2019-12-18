https://static.news.ru/photo/4f0c601c-218e-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве в среду, 18 декабря, прогрелась до самого высокого показателя для этой даты за 71 год, составив 2,9 градуса тепла.

Об этом говорят данные Гидрометцентра РФ. 18 декабря 1956 года в столице было 2,8 градуса тепла. Абсолютным рекордом являются 5,3 градуса, до которых прогрелась температура в Москве 18 декабря 1886 года.

Как передавал NEWS.ru, синоптики объяснили аномальное тепло в европейской части России атлантическими циклонами, перемещающимися вдоль арктического побережья. Температура на этой территории превысит обычные для середины декабря показатели на 5–8 градусов. Самые большие отклонения от нормы наблюдаются в Ненецком автономном округе и Республике Коми.