Температура воздуха в Москве в среду, 18 декабря, прогрелась до самого высокого показателя для этой даты за 71 год, составив 2,9 градуса тепла.
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Как передавал NEWS.ru, синоптики объяснили аномальное тепло в европейской части России атлантическими циклонами, перемещающимися вдоль арктического побережья. Температура на этой территории превысит обычные для середины декабря показатели на 5–8 градусов. Самые большие отклонения от нормы наблюдаются в Ненецком автономном округе и Республике Коми.
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