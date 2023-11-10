Погода в Москве и Санкт-Петербурге в выходные: ждать ли дождя и снега Синоптик Цыганков: москвичей ждет теплая погода в выходные 11–12 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики поделились прогнозами погоды на грядущие выходные в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидать ли жителям двух столиц осадков в виде дождей и снега 11 и 12 ноября?

Какая погода будет в Москве в выходные 11–12 ноября

Выходные в российской столице обещают быть теплыми, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в комментарии RT.

«Ночные температуры — +2–4 градуса, дневные — +5–7 градусов. Но если в субботу облачно с прояснениями и без осадков, с южным ветром 5–10 м/с, то в воскресенье подойдет атмосферный фронт. Уже в ночь с субботы на воскресенье облачно и небольшой дождь. Днем в воскресенье также облачно и дождь, ветер юго-восточный 7–12 м/с, с отдельными порывами до 17 м/с», — предупредил синоптик.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 11 ноября, температура в Москве будет от +3 до +7 градусов, ожидается облачность. В воскресенье москвичей и гостей столицы ожидает температура +6 и небольшой дождь. Аналогичная ситуация прогнозируется в Московской области.

Когда в Москву придет зима

Синоптик Михаил Леус сообщает, что, согласно старым нормам, 10 ноября в Москве должна была начаться климатическая зима. Однако климат изменился, отметил специалист.

«Сегодня, 10 ноября, по старым климатическим нормам, посчитанным за период 1961–1990 годов, в Москве начиналась климатическая зима — именно с этого дня среднесуточная температура воздуха становилась устойчиво ниже нулевой отметки. Однако климат меняется и на сегодняшнем этапе меняется в сторону постепенного повышения температуры. В такой ситуации в XXI веке в столице лишь пять раз 10 ноября было с отрицательной среднесуточной температурой. При этом самым холодным по средней температуре было 10 ноября 2016 года, когда она составила −3,4 градуса, а самым теплым — в 2010 году, тогда среднесуточная температура воздуха составила +12,2 градуса! Уточню: не максимальная, а среднесуточная!» — пишет Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, температура воздуха в столице станет отрицательной не ранее 17–18 ноября.

«В соответствии с введенными в действие чуть более года назад новыми климатическими нормами 1991–2020 годов начало климатической зимы в Москве сдвинулось на 13 ноября. Однако в нынешнем году метеорологическая зима не придет в столицу в обозначенные климатом сроки. Мокрый снег вернется в мегаполис лишь в середине месяца, а средняя температура воздуха станет отрицательной не ранее 17–18 ноября», — указал специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет погода в Петербурге в выходные 11–12 ноября

Синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале проинформировал, что температура воздуха в Петербурге продолжает стоять в диапазоне от +6 до +7 градусов и в ближайшие пару дней не поменяется. В то же время ожидаются дожди.

Колесов сообщил, что сейчас над севером Италии формируется атмосферная волна, которая в последующем разовьется в обширный циклон и начнет смещаться в сторону Петербурга.

«Проходя через территорию Украины, затем Центрального района, этот циклон вынесет много осадков на Северо-Запад. Одновременно циклон будет закачивать к нам с севера холодную воздушную массу. Ветер уже ночью в воскресенье сменится с южных направлений на восточное, днем в воскресенье начнет усиливаться до 7–12 м/с, а потом повернет на северо-восточное и северное направление», — уточняет синоптик.

По его словам, зона осадков приблизится к Ленинградской области вечером в воскресенье, а в ночь на 13 ноября осадки будут наблюдаться уже с мокрым снегом.

«С дальнейшим похолоданием осадки будут не только в виде мокрого снега, но и снега. Но много их не должно быть, так как в перспективе — антициклон», — указывает эксперт.

Колесов добавил, что выходные в Петербурге будут теплыми.

«В воскресенье днем еще тепло — +4–6 градусов, но к ночи начнется понижение температуры. Начало недели с осадками и температурой от +1 до +4 градусов, а в дальнейшем приближение к 0 градусов и выход на отрицательные температуры», — констатировал синоптик.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха в Петербурге в субботу, 11 ноября, будет от +5 до +6 градусов, а в воскресенье — от +2 до +5. В оба дня возможны дожди. Практически аналогичная ситуация прогнозируется в Ленобласти.

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