Погода в Москве и Московской области 16 и 17 октября, будет ли снег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что в Москве и Подмосковье после теплых и дождливых выходных с понедельника, 16 октября, станет прохладнее. Какая будет погода завтра и послезавтра в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Какой будет погода в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

По словам Романа Вильфанда, на предстоящей неделе ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, но есть вероятность выпадения мокрого снега.

«В начале недели температурный фон будет с незначительными отклонениями соответствовать климатической норме: в ночные часы от минус 1 до плюс 4 градусов Цельсия, в дневные — от 4 до 9 градусов тепла. В последующие дни начнется понижение температуры — от минус 2 до плюс 3 градусов ночью и от 2 до 7 градусов тепла днем», — сказал специалист.

Синоптик отметил, что после теплых, ветреных и дождливых выходных, в которые температурный фон будет выше нормы на 6–8 градусов, циркуляция воздушных масс поменяется и в понедельник, 16 октября, они будут поступать в столичный регион с запада. Со вторника, 17 октября, придет воздух с северо-запада.

По данным gismeteo.ru, 16 октября в Москве температура воздуха составит +8 градусов. В Подмосковье ожидается до +11 градусов, возможны дожди.

Во вторник, 17 октября, в Москве будет до +8 градусов. В Московской области ожидается +7 градусов, пройдут дожди.

Какая погода будет в Москве во второй половине октября

Метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, что в Москву в эти выходные пришло тепло благодаря антициклону с центром над Крымом, но оно будет сопровождаться пасмурной погодой до середины следующей недели. По ее словам, дожди продлятся в российской столице до 20-х чисел октября, после чего установится теплая и сухая погода.

«В текущем октябре вторая половина месяца обнадеживает. Власть над погодой, и надолго, перейдет к антициклонам. Тепла с ними ждать не приходится, а на солнце рассчитывать можно. И октябрь 2023 года вполне может не только выполнить, но и перевыполнить норму по солнцу», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что в октябре в Москве солнце светит в среднем 78 часов, что в два раза меньше, чем в сентябре.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и Ленобласти 16 и 17 октября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что начало недели, 16 и 17 октября, будет достаточно теплым. Однако стоит ждать возвращения кратковременных дождей, так как в Северную столицу постепенно приходят холодные воздушные массы. Дневные показатели в понедельник будут на уровне +6–8 градусов, во вторник немного ниже — +5–7.

Со среды, 18 октября, синоптики прогнозируют понижение температуры до нуля градусов.

«Во второй половине недели будут температуры, близкие к нулю. Где-то отрицательные температуры, где-то положительные, у водоема например. На Васильевском острове, когда будет северо-западный ветер, будет чуть потеплее — ближе к нулю, а в окрестностях — отрицательная температура», — рассказал Колесов 78.ru.

По данным gismeteo.ru, 16 октября в Санкт-Петербурге будет +7 градусов, в Ленобласти — +5 градусов. 17 октября ожидаются +6 и +4 градуса соответственно.

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