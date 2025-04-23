Погода в мае, прощание с Церетели, землетрясение в Стамбуле: что дальше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Москве на майские праздники, прощание с Зурабом Церетели и землетрясение в Стамбуле — такие темы сегодня, 23 апреля 2025 года, оказались наиболее обсуждаемыми в СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве на майские праздники

В мае 2025 года всего будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней. Майские праздники будут состоять из двух частей по четыре дня. С 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье) — в честь Праздника Весны и Труда, с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье) — в честь Дня Победы.

По данным долговременного прогноза Meteovesti.ru, днем 1 мая не ожидается больше +12 градусов. 2 мая температура воздуха в российской столице начнет расти. С 1 по 4 мая ожидаются прохладные ночи — не выше + 4 градусов, дневные температуры будут достигать +17. Вероятны дожди, ночью также возможен мокрый снег.

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Ближе ко Дню Победы погода стабилизируется, воздух прогреется до +17 градусов. 8 мая, по предварительным прогнозам, будет ясно: днем — +16–17 градусов, ночью — +5–6 градусов. Ветер южный, 3 м/с. 9 мая днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью — +6–7 градусов.

Как прошло прощание с Церетели

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели умер 22 апреля, ему был 91 год. Он скончался в кругу семьи после продолжительной болезни.

Прощание со скульптором прошло сегодня, 23 апреля, в Москве, в храме Христа Спасителя.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Прощание с Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин одним из первых отправил поминальный венок на прощание с Церетели. Помимо главы государства такой жест сделал патриарх Кирилл.

Гроб на прощании был открытым. Рядом с покойным на протяжении всей церемонии оставались его дочь и спутница — художница Татьяна Кочемасова.

На церемонии прощания присутствовали журналист Андрей Малахов, народный художник РФ Никас Сафронов, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Михалкова, народная артистка России Диана Гурцкая, глава Сбербанка и ВТБ Герман Греф и другие знаменитости.

Церетели будет похоронен 26 апреля в Грузии рядом с женой в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Художник был официально женат один раз на Инессе Андроникашвили, скончавшейся в 1998 году.

После прощания в Москве, 25 апреля в Тбилиси также пройдет гражданская панихида. Она состоится в основанном Церетели Музее современного искусства.

Что известно о землетрясении в Стамбуле

В Стамбуле сегодня, 23 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки начались в 12:50 по местному времени (и ощущались в течение 10–15 секунд). Эпицентр находился в районе Атакей на западе города, а очаг залегал на глубине 6,99 км под Мраморным морем.

Фото: TOLGA BOZOGLU/EPA/TASS Люди на улице после землетрясения в Стамбуле

Сразу после толчков люди начали массово выходить на улицы, опасаясь повторных подземных ударов. В некоторых районах были зафиксированы временные отключения электричества и интернета. В 13:03 был зафиксирован повторный толчок магнитудой 3,9 в районе Силиври, расположенном в 50 км от Стамбула.

Управление по ликвидации стихийных бедствий Турции (AFAD) подтвердило магнитуду основного землетрясения как 6,2, хотя изначально сообщалось о 3,9–4,047. Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что землетрясения в Стамбуле не привели к возникновению «проблемной ситуации» в городе.

«Я получил самые последние данные от наших министров, департамента ЧС и губернатора Стамбула. Слава богу, проблемной ситуации нет», — отметил он.

Также управление по коммуникациям администрации президента Турции сообщило, что опасности возникновения цунами и повышения уровня воды после землетрясения в Мраморном море нет. Заявление было сделано на фоне распространяющихся в Сети кадров с волнами в проливе Босфор.

151 человек пострадал из-за землетрясения в Стамбуле, жертв нет, уточнило управление губернатора города.

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