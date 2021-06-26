Глава Гидрометцентра рассказал, когда жара покинет Москву

Аномальная жара и засуха продержатся в Москве до понедельника. Потом начнутся кратковременные дожди и температура вернётся в рамки климатической нормы, об этом сообщил NEWS.ru директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже 28 июня будет более облачная погода, кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха ожидается примерно 30–32 градуса. 29 июня температура понизится до 24–29 градусов. К 30-му она упадёт до 20–25 градусов, — сообщил метеоролог.

В ближайшее время жара не вернётся в Москву. В первых числах июля ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха будет держаться на отметке 20–25 градусов. Это соответствует климатической норме.

Ранее NEWS.ru писал, что метеоролог предупредила об опасности сухих гроз, которые могут увеличить риск возникновения пожаров. Эти погодные явления создают многочисленные искры при отсутствии дождя.