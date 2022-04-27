Погибшую воспитательницу детсада в Ульяновской области представят к награде

Фото Сергей Ивлев/РИА Новости

Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую при нападении мужчины с ружьём, представят к государственной награде, сообщил в Telegram-канале губернатор области Алексей Русских. Также будет награждена и раненая коллега Митрофановой Елена Карпова.

Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооружённому преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти её действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, — заявил Русских.

Губернатор также попросил проработать вопрос о представлении к награде другой воспитательницы Елены Карповой, которая получила тяжёлое ранение и в скором времени будет доставлена в специализированную клинику в Москву для продолжения лечения. Русских выразил глубокую признательность Карповой и пожелал ей скорейшего выздоровления.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма с ружьём и устроил стрельбу. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка, пятилетний мальчик и няня. Сам стрелок покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на учёте в психиатрической лечебнице. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть росгвардейцы.