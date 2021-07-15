Погибший в Москве биолог оказался правнуком Тютчева

Замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича Кирилл Иванов рассказал, что погибший в Москве после столкновения с самокатом специалист в области физиологии зрения и физиологии сна доктор биологических наук Иван Пигарёв являлся правнуком известного писателя Фёдора Тютчева. В беседе с NEWS.ru он рассказал, чем был знаменит учёный.

Он был прямой потомок Тютчева. Насколько я помню, по мужской линии — последний. Правнук Тютчева. Кроме этого, Иван Николаевич был очень увлечённый экспериментатор, преданный своей работе, — рассказал Иванов.

До конца своих дней учёный полностью посвящал себя работе — проводил исследования, выступал с лекциями и руководил аспирантами. Замдиректора института признался, что для всего коллектива известие о смерти Пигарёва было большим шоком. Он уточнил, что исследователь работал в институте с 1961 года — то есть с самого его основания.

Пришёл к нам ещё студентом и занимался исследованиями сетчатки глаза — как она работает, зачем она нужна, потому что в те годы это было всё новое. Он делал исследования на кошках, обезьянах. С 1991 года, после того как он защитил докторскую диссертацию, он начал развивать собственные исследования — это направления физиологии и сна, — добавил собеседник NEWS.ru.

Иванов уточнил, что именно Пигарёв разработал теорию, согласно которой во сне организм получает информацию не извне, а от внутренних органов. Впоследствии она получила название «Висцеральная теория сна». Ею учёный занимался последние 30 лет. При этом теорию признавали авторитетные медики, однако профессиональные сомнологи от неё отказывались.

Ранее доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарёв погиб после столкновения с самокатом в Москве.