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Погибший в Калужской области заключённый выступал против пыток

ФСИН отстранила от должности главу колонии в Калужской области, где погиб заключённый
14:06, 24 января 2022
Погибший в Калужской области заключённый выступал против пыток Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти осуждённого в медико-санитарной части исправительной колонии № 3 в посёлке Товарково Калужской области. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. Погибший открыто выступал против избиений и пыток, которые применял начальник колонии.

Для установления причины смерти осуждённого проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным ТАСС, ФСИН России отстранила от должности начальника исправительной колонии.

Правозащитный проект Gulagu.net отметил, что 34-летнего Михаила Смирнова якобы избили, затем попытались изнасиловать несколько заключённых, которые сотрудничали с администрацией колонии.

Убийство Михаила Смирнова — онкобольного человека, который пытался отстаивать свои права и права основной массы осуждённых в ИК-3 — это заказное убийство, спецоперация с целью ликвидации, — подчёркивается в сообщении организации.

Ранее в пресс-службе УФСИН России по Калужской области заявили, что один из осуждённых умер после конфликта с другим заключённым в медчасти ИК-3. По предварительным данным, ссора произошла из-за личной неприязни осуждённых. Прокуратура Калужской области организовала комплексную проверку колонии после получения информации о нарушении прав заключённых. К расследованию была подключена бригада специалистов под личным руководством прокурора области Константина Жилякова.

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