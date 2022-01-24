Погибший в Калужской области заключённый выступал против пыток

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Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не в первый раз оказывает давление на него. Так в беседе с изданием Lenta.ru он прокомментировал призыв Кадырова к силовикам задержать самого правозащитника и журналистку Елену Милашину как террористов, подчеркнув, что ситуация не скажется на работе организации и его коллег.

У меня не первая ситуация, когда Кадыров на меня наезжает, и я, по-моему, никогда не давал повода подумать, что это как-то может повлиять на мою работу или комментарии. Я не...