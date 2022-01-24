Погибший в Калужской области заключённый выступал против пыток

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти осуждённого в медико-санитарной части исправительной колонии № 3 в посёлке Товарково Калужской области. Об этом сообщается на сайте областного управления СК. Погибший открыто выступал против избиений и пыток, которые применял начальник колонии.
Для установления причины смерти осуждённого
Правозащитный проект Gulagu.net
Убийство Михаила Смирнова — онкобольного человека, который пытался отстаивать свои права и права основной массы осуждённых в ИК-3 — это заказное убийство, спецоперация с целью ликвидации, — подчёркивается в сообщении организации.
Ранее в пресс-службе УФСИН России по Калужской области заявили, что один из осуждённых умер после конфликта с другим заключённым в медчасти ИК-3. По предварительным данным, ссора произошла из-за личной неприязни осуждённых. Прокуратура Калужской области организовала комплексную проверку колонии после получения информации о нарушении прав заключённых. К расследованию была подключена бригада специалистов под личным руководством прокурора области Константина Жилякова.