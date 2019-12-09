https://static.news.ru/photo/b080acd4-199d-11ea-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замглавы Тамбовской области Глеб Чулков, выпавший из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом, оставил предсмертную записку.

Объём послания составляет несколько листов, сообщает сайт LifeTambov.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

О гибели Чулкова стало известно 8 декабря. По данному факту проводится проверка. Предполагается, что он покончил с собой. Некоторое время назад чиновник пытался свести счёты с жизнью и был госпитализирован.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатор задержан по подозрению в мошенничестве. Ему была избрана мера пресечения, но обвинение официально не предъявлялось.