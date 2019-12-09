Замглавы Тамбовской области Глеб Чулков, выпавший из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом, оставил предсмертную записку.
Объём послания составляет несколько листов,
О гибели Чулкова стало известно 8 декабря. По данному факту проводится проверка. Предполагается, что он покончил с собой. Некоторое время назад чиновник пытался свести счёты с жизнью и был госпитализирован.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатор задержан по подозрению в мошенничестве. Ему была избрана мера пресечения, но обвинение официально не предъявлялось.
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