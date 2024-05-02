Погибший на СВО экс-замком 18-й армии получил звание Героя России посмертно Погибшему полковнику Магомеджанову из Дагестана присвоено звание Героя России

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Полковнику Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне СВО на Украине, посмертно присвоили звание Героя России, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин.

Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно, — сообщил Меликов.

Магомеджанов занимал должность заместителя командующего 18-й армии. Он умер от ранений, полученных в ходе боевых действий в зоне спецоперации. О смерти полковника Общественная палата (ОП) Дагестана сообщила 18 февраля. Военный скончался в госпитале Севастополя. Он был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями.

Ранее в Минобороны России сообщили, что майор ВС РФ Игорь Юргин вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений ВСУ с командирами. За это офицер получил медаль «Золотая Звезда» из рук министра обороны страны Сергея Шойгу. Как рассказал сам военнослужащий, задача выполнялась беспрекословно, а бойцы действовали уверенно.