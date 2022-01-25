Погибший на Неве мальчик оказался сыном российского миллиардера

В Ленинградской области погиб восьмилетний сын миллиардера Станислава Логунова. Ранее сообщалось, что мальчик провалился под лёд Невы во время прогулки со своими родственниками, его тело ещё не найдено. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отец погибшего школьника — известный бизнес-коуч, радиоведущий и председатель совета компании «Мегамейд» Станислав Логунов. Занимал 213-е место в Рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» — 2019 с состоянием в 2,8 млрд рублей, — сообщает канал.

Как сообщил портал, ребёнок отправился на прогулку со своим братом-близнецом и тётей, работающей учительницей в школе, в деревне Новосаратовка Вcеволожского района. Они шли по берегу Невы, когда под одним из мальчиков проломился лёд. Тётя обернулась на шум и бросилась на помощь племяннику, но в результате сама провалилась в воду. Ей удалось выбраться.

Ранее сообщалось, что на Крещение 40-летняя жительница Гатчины погибла, решив искупаться в не оборудованной для этого проруби. Она нырнула в воду, её унесло течением под лёд на глазах у мужа и 10-летнего сына.

27 декабря второклассник направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Волонтёры искали его сутки.