Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят посмертно

Шестеро горноспасателей, погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены посмертно орденами Мужества, сообщается на сайте МЧС России. Временно исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян выразил соболезнования семьям погибших спасателей и шахтёров.

Горноспасатели, как и шахтёры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России, — сказал он.

Чуприян уточнил, что в момент ЧП в шахте находились 285 горняков. Эвакуировать удалось 239 из них. Погибли 46 шахтёров и шестеро спасателей.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате аварии возросло до 63 человек. В их числе 11 спасателей. Из них 10 госпитализированы с отравлениями и ещё один — с черепно-мозговой травмой. Риска для их жизни нет.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Её жертвами стали 52 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».