Погибшие из-за утечки газа россияне потеряли обоняние из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/429961f6-6a06-11eb-8953-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены семьи, погибшие в подмосковном Щёлково из-за утечки газа в доме, умерли в результате того, что были заражены коронавирусом и потеряли обоняние.

Все члены семьи были уже неделю на карантине из-за COVID-19. У всех отсутствовало обоняние. Вечером матери детей внезапно стало плохо — она почувствовала слабость и тошноту. Муж сразу же вызвал скорую помощь, не понимая, что происходит, однако трое членов семьи скончались до приезда медиков, надышавшись газом. Девочка, доставленная в больницу, находится в крайне тяжёлом состоянии, передаёт Telegram-канал «112».

По предварительным данным, газовую колонку установили два года назад и она была неисправна. Газовые трубы семья переложила сама. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил сделать всё возможное, чтобы больше не допустить подобных трагедий.

Накануне стало известно, что на территории подмосковного Щёлково погибла семья из трёх человек. Семья скончалась в доме 12 по улице Рабочей в Щёлково. Всего пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей 2016 и 2005 годов рождения. Из них погибло три человека, в том числе один ребёнок 2016 года рождения. Проводится проверка, писал NEWS.ru.