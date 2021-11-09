Погибшего в Петербурге сотрудника СОБРа представят к награде

Бойца СОБРа Росгвардии, погибшего в Санкт-Петербурге, могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Его сбил злоумышленник на автомобиле, когда силовики проводили операцию по задержанию телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшим является подполковник полиции Евгений Захаров. Он начал служить в правоохранительных органах в 2003 году, а в спецотряде — в 2016-м. Захаров был ветераном боевых действий, награждён государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По факту гибели силовика СК РФ возбудил уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в убийстве сотрудника СОБРа ранее задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.