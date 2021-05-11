Погибшая при стрельбе в Казани учительница хотела уволиться

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Учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая погибла, защищая детей при стрельбе в казанской гимназии, планировала после завершения учебного года уволиться из школы. Она переживала, что из-за работы у неё буквально не хватает времени на себя, рассказала в Instagram подруга преподавательницы.

По её словам, девушка жаловалась, что «не успевает есть и спать, гулять и радоваться жизни».

Последний разговор подруг состоялся незадолго до весенних каникул. Учительница тогда была вынуждена отказаться от поездки в Турцию, так как «ни на минуту не могла перестать думать об ответственности и учениках».

Даже все каникулы она обязана была находиться в школе и выполнять непонятную работу, например перепись первоклашек вручную. Это когда ты ходишь по адресам и ведёшь учёт детей, которые пойдут в первый класс к вам в школу. И всё это в XXI веке, — рассказала подруга погибшей.

Девушка написала, что предлагала Игнатьевой уволиться. Та пообещала поработать ещё немного и уйти. Однако стрельба в школе, жертвой которой стала учительница, разрушила эти планы.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани проходят похороны погибших. Одной из первых простились с Эльвирой Игнатьевой.