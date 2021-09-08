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«Погиб как настоящий спасатель»: Шойгу отреагировал на смерть Зиничева

16:11, 08 сентября 2021
«Погиб как настоящий спасатель»: Шойгу отреагировал на смерть Зиничева Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год, отреагировал на смерть главы ведомства. Он заявил, что Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. 

Этими словами он выразил соболезнования всем коллегам, родным и близким главы МЧС.

Погиб наш товарищ, наш коллега. <...> Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича. Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни, — отметил Шойгу.

Евгений Зиничев и режиссёр Александр Мельник погибли на озере Лама в заповедном плато Путорана. Озеро Лама расположено в 120 км от Норильска, это одно из самых глубоких озёр в России. Путоранский заповедник признан ЮНЕСКО памятником всемирного наследия.

Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина с 2006 по 2015 год. До этого Зиничев служил в КГБ и ФСБ. МЧС он возглавил в мае 2018 года. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала.

Ранее сообщалось, что тело погибшего главы МЧС сегодня доставят спецрейсом в Москву. Самолёт уже вылетел в столицу.

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