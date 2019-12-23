В последнее время СМИ всё чаще пишут о негативных случаях, произошедших с пассажирами популярных перевозчиков вроде Gett, «Везёт», «Ситимобил», «Яндекс.Такси» и других. Агрессорами в этих историях в основном выступают водители, нанятые компаниями. В Госдуме принялись реформировать отрасль. При этом в правительстве хотят пересадить чиновников с личных автомобилей на такси. NEWS.ru решил разобраться с последними веяниями в этой области.

8 ноября на заседании правительственной комиссии по оптимизации бюджетных расходов министр финансов РФ Антон Силуанов предложил переорганизовать транспортное обслуживание государственных служащих таким образом, чтобы постепенно отказаться от машин на балансе госорганов в пользу агрегаторов такси. При этом министр предложил денежную компенсацию для чиновников, которые предпочтут такси своим автомобилям. Дорожную карту перехода Силуанов велел разработать до 27 января 2020 года. В то же время, безопасность этой отрасли оставляет желать много лучшего.

На своей странице в Facebook известная поэтесса Ольга Живикина рассказала, что 13 декабря её ограбили, когда она воспользовалась услугами «Яндекс.Такси».

В 23.00 13 декабря я вызвала Яндекс-такси с корпоратива, уснула в машине, проснулась от пинков по голове в неизвестном районе. Вещей не было, а это [были] айфон, паспорт с пропиской внутри, все карты (с них они списали по пей полу много денег под камерами — заправки, макдак итп), наличка, ключи от квартиры (ожидаю «заход» [грабителей]), медицинский полис, сумка. Я подняла руку, словила машину, чтобы довезли до дома, но меня привезли в Мытищи. Из последних сил с кем-то склеилась, когда дождалась старт электричек и доехала до дома, — написала Живикина (орфография автора сохранена).

В беседе с NEWS.ru поэтесса подробнее рассказала об инциденте. По её словам, пинал её по голове именно водитель. После того, как ему удалось за волосы вытащить Живикину на улицу, он сел в машину, «газанул и уехал». Поэтесса говорит, что в «Яндекс.Такси» водителя заблокировали. По PayPal он снял с карточек «много тысяч рублей» операциями по одной тысячи. Похищенный iPhone стоил 80 тысяч рублей, ещё 20 тысяч были украдены наличными средствами. Наконец, замена замков обошлась Ольге Живикиной в 10 тысяч рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это далеко не первый подобный случай с водителями «Яндекс.Такси». На фоне частых сообщений СМИ о различных инцидентах 18 декабря в Госдуму был внесён законопроект , призванный повысить безопасность пассажиров. В документе, в частности, предлагается ввести коллективную ответственность за обеспечение безопасности пассажиров. Это предложение было поддержано крупными перевозчиками, в отличие от других изменений, предлагаемых инициативой, таких, как ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, желающих там работать. В Комитете Госдумы по транспорту и строительной отрасли предложили запретить работать в такси без российского гражданства и отечественных водительских прав.

В «Яндекс.Такси» ответили на вопросы NEWS.ru о том, какой точки зрения придерживаются в компании насчёт инициативы министра финансов, а также рассказали о том, как перевозчик будет обеспечивать безопасность чиновников, с учётом того, что, как уже говорилось выше, далеко не всегда получается сделать это во время поездок обычных пассажиров. В сервисе сказали, что они уже имеют опыт сотрудничества с госструктурами, так как ряд учреждений более года сокращает затраты на транспортное обслуживание, привлекая «Яндекс. Такси» для организации перевозок сотрудников. В компании видят, что и в целом интерес госкомпаний к таким услугам растёт.

У нас есть свои технологии обеспечения безопасности поездок. Например, мы разработали и внедрили технологию автоматического мониторинга скорости движения такси во время их работы по заказам сервиса, что в пять раз снизило количество нарушений среди тех, кто был в них замечен. Среди других технологий, повышающих безопасность поездок, — мониторинг агрессивного вождения, камера мониторинга внимания и отвлечения водителя, система авторизации водителей по голосу и селфи и другие технологии. Суммарно инвестиции «Яндекс. Такси» в технологии безопасности поездок только в текущем году составили 2 млрд рублей, — заявили в пресс-службе перевозчика.

Также там отметили, что в случае необходимости их служба поддержки помогает вызвать экстренную помощь на место происшествия. Они также сотрудничают с правоохранительными органами, если это требуется для расследования инцидента. В пресс-службе подчеркнули, что компания добровольно страхует водителей и пассажиров на заказе на сумму до 2 млн рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит отметить, что личный транспорт у чиновников и депутатов — одна из излюбленных областей для коррупции. Госслужащих часто ловят на том, что они используют служебные автомобили в личных целях, при этом нередко покупая или арендуя машины экстра-класса. По словам одного из руководителей Трансперенси интернешнл Антона Поминова, с точки зрения борьбы с коррупцией предложение Силуанова «очень хорошее». При этом такси, на которое пересадят чиновников, должно быть реальным такси, а не предприятиями, принадлежавшими ведомственным и подведомственным компаниям, оформленным как таксопарки. Таким образом рыночные отношения заменят нерыночные.

Коррупционная схема с личными автомобилями такая: машина, на которой разъезжают чиновники, часто может принадлежать их ведомству или подведомственному учреждению. Содержать машину и водителя — это дорогое удовольствие. Сотни тысяч рублей. Те деньги, которые могли бы крутиться в экономике, если пользовались бы такси. Есть ещё благодатная почва для коррупции — как бы аренда автомобиля с водителем для транспортного сопровождения чиновника. Если с покупкой машины всё понятно, есть конечная цена и так уж много не откатать, то с арендой такого потолка нет. Антон Поминов гендиректор Трансперенси интернешнл гендиректор Трансперенси интернешнл

Эксперт добавляет, что даже в инициативе министра финансов есть возможность для коррупционного манёвра, которую стоит предусмотреть при разработке новых правил.

Я понимаю, как это может работать в Москве и Петербурге, где развита система такси, есть несколько приложений. А вот в небольших городах возникает коррупционный риск, когда какое-то своё учреждение оформят таксомоторным парком. Народ-то у нас хитрый, — говорит Поминов.

Также, по словам генерального директора Трансперенси интернешнл, если госслужащие пересядут на такси, это поможет решить ещё одну проблему, характерную, в первую очередь, для столицы — личные автомобили чиновников стоят и занимают места для парковки по городу, чего не будет при использовании перевозчиков.