Поезда проезжают без остановки станции «Сухаревская» и «Красные ворота»

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Поезда проезжают без остановки станции подземки Москвы «Сухаревская» и «Красные ворота» по требованию полиции, передают представители Мосметро. 31 января в центре мегаполиса проходит незаконная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, часть станций закрыты для входа, выхода и пересадки пассажиров: «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других.

По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны!, — передаёт Мосметро на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Около 500 человек задержаны правоохранителями на несанкционированных шествиях в разных городах России. Такие данные приводят активисты «ОВД-инфо». 31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. По оперативной информации, на 11:40 мск задержаны 465 человек. Больше всего — 108 граждан — оказались в автозаках во Владивостоке, где протесты начались раньше других регионов.

Столичные силовики решили вывозить задержанных участников протестной акции, намеченной на 31 января, в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николая Сванидзе задержали в Москве рядом со станцией метро «Сухаревская» во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мероприятие проходит 31 января. По предварительным данным, публициста практически сразу отпустили. Шествие он посетил в качестве члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.