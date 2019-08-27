Фото: Сергей Булкин/News.ru

Составы Московского центрального кольца прекратили движение в направлении часовой стрелки (1 путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.

Сотрудники железнодорожных ремонтных служб в настоящий момент занимаются решением проблемы, сообщается в Twitter подземки.

При этом поезда против часовой стрелки (2 путь) движутся в нормальном режиме.

Ранее News.ru писал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.

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