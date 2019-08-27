https://static.news.ru/photo/73a6b804-c8fc-11e9-8625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Составы Московского центрального кольца прекратили движение в направлении часовой стрелки (1 путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.

Сотрудники железнодорожных ремонтных служб в настоящий момент занимаются решением проблемы, сообщается в Twitter подземки.

При этом поезда против часовой стрелки (2 путь) движутся в нормальном режиме.

Нет движения поездов на МЦК (14) по 1 пути (по часовой стрелке) по техническим причинам. Железнодорожники уже занимаются восстановлением. Движение по 2 пути (против часовой) осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.