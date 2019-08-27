Составы Московского центрального кольца прекратили движение в направлении часовой стрелки (1 путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.
Сотрудники железнодорожных ремонтных служб в настоящий момент занимаются решением проблемы, сообщается в
При этом поезда против часовой стрелки (2 путь) движутся в нормальном режиме.
Нет движения поездов на МЦК (14) по 1 пути (по часовой стрелке) по техническим причинам. Железнодорожники уже занимаются восстановлением. Движение по 2 пути (против часовой) осуществляется штатно.— Московское метро (@MetroOperativno)
27 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.