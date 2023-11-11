Поезд под откос, налет БПЛА на Подмосковье: как ВСУ атакуют РФ 11 ноября Российская ПВО отразила атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье и Смоленскую область

Фото: t.me/mzd_rzd

Сход вагонов в Рязанской области

Ночью 11 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила о пресечении попыток ВСУ атаковать объекты на территории Смоленской и Московской областей. Ведомство отметило, что средства ПВО перехватили по одному БПЛА над каждым из регионов. Кроме того, Московская железная дорога заявила о сходе 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области из-за «вмешательства посторонних лиц». Какие еще регионы РФ подверглись атакам ВСУ — в материале NEWS.ru.

Почему 19 вагонов пошли под откос под Рязанью

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. По информации ведомства, причиной этому стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Угрозы экологии нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, в результате инцидента помощник машиниста получил незначительные травмы. На место была вызвана бригада медиков для оказания помощи.

По информации РБК, во время движения состава в районе станции Дягилево был слышен хлопок, после чего произошел сход нескольких вагонов с минеральными удобрениями. В результате инцидента также повредилось ж/д полотно.

При этом в транспортном СК России сообщили, что с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. По данным МЖД, ситуация не повлияла на движение пассажирских и пригородных составов. Для ликвидации последствий схода вагонов привлечены восстановительные поезда со станций Рязань, Воскресенск и Рыбное.

Как в Рязанской области отреагировали на ЧП с поездом

Telegram-канал Mash написал, что в Рязани был объявлен план «Перехват». По информации ресурса, после схода грузового состава в области полиция начала разыскивать в городе возможных организаторов. Местные власти не подтверждали данную информацию.

Mash отмечает, что территория рядом с местом ЧП оцеплена. Саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах.

Фото: t.me/mmtproc Сход вагонов в Рязанской области

Что дрон ВСУ искал в подмосковной Коломне

По информации Telegram-канала Baza, в ночь на 11 ноября ПВО уничтожила БПЛА над подмосковной Коломной. Ресурс написал, что взрыв произошел недалеко от Конструкторского бюро машиностроения. Позже в пресс-службе администрации горокруга заявили РИА Новости, что перехват украинского беспилотника в подмосковной Коломне обошелся без пострадавших и разрушений.

«Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет», — рассказали в пресс-службе.

В Смоленской области раскрыли детали налета БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа в Смоленской области в ночь на 11 ноября, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. Он заверил, что пострадавших в результате атаки нет.

«Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет», — написал он.

Анохин добавил, что на месте падения дрона задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности. Ситуация в регионе находится под контролем.

Минобороны РФ подтвердило, что средства российской противовоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ над территорией Московской и Смоленской областей. По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в районе 23:00 10 ноября.

Какие объекты Киев пытался уничтожить в Смоленской области и под Москвой

ВСУ стремились дронами поразить российские нефтебазы в Подмосковье и Смоленске, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, атака также могла быть совершена с целью нанести урон военным объектам. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Попытки ВСУ атаковать объекты на территории Смоленской и Московской областей объясняются стремлением Киева нанести максимальный материальный ущерб. Не исключаю, что ВСУ искали в обоих регионах нефтебазы, объекты социального значения. По сообщениям Минобороны, атака предпринята ночью, значит, Киев искал стратегические объекты: военные склады, воинские части, энергосистемы и так далее», — сказал он.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Над Брянской областью сбили четыре БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.

Какими беспилотниками ВСУ пытаются атаковать Россию

ВСУ используют два типа БПЛА для попыток атаковать объекты на территории России: кустарного (до 500 км) и промышленного (до 1000 км) производства, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что БПЛА способны доставлять к цели небольшой боезаряд: гранату, мину или противотанковый снаряд.

«Есть две категории дронов, используемых ВСУ: промышленного производства с дальностью полета 500–1000 км и кустарного, собранные у кого-то гараже, с дальностью полета до 500 км. Они, как правило, несут небольшой заряд: гранату, мину, противотанковый снаряд. Их легко сбить, они не обладают малозаметностью», — подчеркнул Липовой.

Курская область подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ

Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ обстреляли из 122-мм гаубицы таможенный пост «Крупецкий» в Курской области. По данным канала, всего было выпущено шесть снарядов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, инцидент произошел в районе полуночи. По данным канала, под обстрел попал таможенно-логистический терминал в селе Козино Рыльского района, который находится вблизи границы с Украиной. Вероятной целью атаки SHOT называет один из складов временного хранения таможни. Канал сообщает, что разрушений и пострадавших нет.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область

SHOT также сообщил, что украинская ДРГ из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники засекли ДРГ накануне около 05:30 недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В канале добавили, что перед попыткой прорыва велся стрелковый бой. По данным SHOT, перестрелка шла около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие.

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