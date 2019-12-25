https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Крыму торжественно встретили первый за 5 лет поезд из Москвы. Состав «Таврия» прибыл на железнодорожный вокзал в Симферополе.

Как сообщае т «Интерфакс», поезд преодолел расстояние в 2 009 километров. На это ушло почти 33 часа. Всего на поезд было продано почти 900 билетов.

Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение осенью. Планируется, что грузовые поезда начнут курсировать по мосту в 2020 году.

В декабре 2014 года власти Украины ограничили движение поездов из Крыма на территорию Украины. Таким образом, на полуострове остались только пригородные перевозки.



Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал президент Владимир Путин, писал NEWS.ru.