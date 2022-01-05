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Борода из ваты, уже слегка помятый: поезд Деда Мороза прибыл в Москву
Общество

Борода из ваты, уже слегка помятый: поезд Деда Мороза прибыл в Москву

17:34, 05 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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5 января на Киевский вокзал в Москве прибыл ретропаровоз, на котором приехали Дед Мороз со Снегурочкой из Великого Устюга. Они совершают 40-дневное путешествие по городам России. 

На перроне главного сказочного персонажа Нового года встретили москвичи — дети с родителями, а также гости столицы. Дед Мороз поздравил их с наступлением года Тигра, раздал подарки, сфотографировался и пригласил к себе в приёмную, расположенную в одном из девяти вагонов. 

Участники праздничной программы могли посетить лавку с сувенирами, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, а также принять участие в квестах.

О том, как в Москве встречали Деда Мороза и Снегурочку, — в фотогалерее NEWS.ru.

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Сергей Булкин/NEWS.ru

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