Борода из ваты, уже слегка помятый: поезд Деда Мороза прибыл в Москву

5 января на Киевский вокзал в Москве прибыл ретропаровоз, на котором приехали Дед Мороз со Снегурочкой из Великого Устюга. Они совершают 40-дневное путешествие по городам России.

На перроне главного сказочного персонажа Нового года встретили москвичи — дети с родителями, а также гости столицы. Дед Мороз поздравил их с наступлением года Тигра, раздал подарки, сфотографировался и пригласил к себе в приёмную, расположенную в одном из девяти вагонов.

Участники праздничной программы могли посетить лавку с сувенирами, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, а также принять участие в квестах.

О том, как в Москве встречали Деда Мороза и Снегурочку, — в фотогалерее NEWS.ru.