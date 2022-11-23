Поэта Камардина отправили в психиатрическую больницу

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Артём Камардин

Фигуранта дела «Маяковских чтений», поэта Артема Камардина отправили на месяц в центр психиатрии им. Сербского для прохождения экспертизы, сообщает Telegram-канал SOTA.vision из здания суда, в котором сегодня проходило апелляционное слушание. Таким образом, рассмотрение жалобы не состоялось.

В публикации говорится, что сам Камардин настаивал на своем присутствии в суде, и его адвокат Леонид Соловьев поддержал данное требование. Несмотря на это, фигурант дела «Маяковских чтений» не был допущен на судебное заседание. Из психиатрического центра он должен вернуться 21 декабря.

Ранее Камардину предъявили обвинение в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Поэту вменяется в вину унижение достоинства группы лиц «ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР», а также призывы к насилию в отношении этих лиц. Срок заключения по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Соратники поэта ранее рассказали, что того сильно избили и изнасиловали грифом от гантели в отделе Следственного комитета по Тверскому району.

Сотрудники спецназа МВД нагрянули в квартиру к Камардину днем 26 сентября, задержав его вместе с его друзьями — Александрой Поповой (она работает в аппарате муниципалитета московского района Якиманка) и Александром Менюковым. Интерес силовиков к молодому человеку был связан с его участием в уличных «Маяковских чтениях» — регулярном мероприятии, которое прошло накануне задержания на Триумфальной площади и на этот раз было объявлено «антимобилизационным».

В ходе мероприятия Камардин читал рэп, в котором выражал свое отношение к процессам в Донбассе и призывал не идти в армию. В частности, задержанный прочитал эпатажное стихотворение «Убей меня, ополченец», где обещал заниматься сексом с дочерьми ушедшего на фронт, а его «трехлетнему сыну продавать спайсы».