Поджёгший себя послушник Троице-Сергиевой Лавры скончался

https://static.news.ru/photo/5cdfc482-892a-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры выразило соболезнование родным и близким скончавшегося послушника Димитрия Пелипенко. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но из больницы сбежал и совершил самоподжог. Выяснилось, что за два года до прихода в обитель он лечился в психиатрической больнице.

В течение двух суток проводились реанимационные мероприятия, однако учитывая поражение около 90% кожных покровов, 26 апреля послушник скончался, — говорится в сообщении подворья.

Уточняется, что Пелипенко приняли в послушники в декабре 2018 года, он прилежно исполнял возложенные на него послушания, а в 2019 году поступил на подготовительное отделение Московской духовной семинарии. Подворье выразило готовность оказать его семье помощь в организации похорон.

Как писал NEWS.ru, ранее протоиерей Леонид Калинин подтвердил, что послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко получил около 90% ожогов тела. По данным Telegram-канала Baza, Пелипенко попал в больницу с пневмонией. Тест показал у него наличие коронавирусной инфекции. Мужчина сбежал из больницы в ночь с 23 на 24 апреля. Позже его вновь привезли в медучреждение. Мужчина якобы попытался совершить самоубийство.