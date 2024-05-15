Поджоги, истязания, убийства: россияне-экзорцисты «изгоняют бесов и ЦРУ»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах в одной из квартир многоквартирного дома вспыхнул пожар. Предположительно, местная жительница таким образом устроила обряд «изгнания демонов и ЦРУ». Это далеко не единственный случай экзорцизма в РФ, который приводит к плачевным последствиям. Подробности этой и других подобных историй — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Люберцах

На днях Telegram-канал SHOT опубликовал видеоролик, в котором «невозмутимый ребенок раскачивается на качелях на фоне пожара». Как говорится в посте, когда в квартире ЖК «Люберецкий» вспыхнул огонь, в окне показалась девушка — она выбрасывала свои вещи из окна первого этажа горящего помещения.

«Предполагаемая пироманка вылезла и рассказала соседям, что дом неправильно построен и „в квартире никого нет, кроме воды, света, газа и ЦРУ“. Также несколько раз проговорила о демонах в помещении. После этого пирошоу [она] села на лавочку и начала читать книгу», — сказано в публикации.

По данным канала Baza, пожар в Люберцах произошел вечером, 13 мая. На место вызвали сотрудников оперативных служб, «экзорцистку забрали медики», добавили авторы публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экзорцизм в прямом эфире

В мае 2023 года полиция задержала 31-летнего россиянина Андрея О., который, как утверждал Telegram-канал Readovka, «в прямом эфире взял в заложники и пытал девушку». В публикации говорилось, что он «изгонял из нее бесов», называя Люцифером, а себя — Богом, и «требовал извинений за людские грехи».

По данным издания, мужчина страдает наркотической зависимостью и незадолго до обряда экзорцизма вернулся из рехаба. В одном из клубов Андрей познакомился с 18-летней девушкой, к которой поехал домой. Там, как утверждается в публикации, мужчина стал избивать девушку и стрелять в нее из травматического оружия, попутно снимая происходящее на камеру и транслируя в соцсети.

На видео, опубликованном каналом, лицо девушки, а также пол в квартире залиты кровью. Подписчики экзорциста пожаловались в полицию, которая прибыла на место происшествия. В результате девушку госпитализировали, а ее обидчика задержали и завели на него уголовное дело. По какой статье — неизвестно, но Readovka писала, что следствие намеревалось ходатайствовать перед судом о заключении мужчины в СИЗО.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Андрей О. в представлении ИИ

Изгнание бесов молотком

В марте 2021 года в Москве задержали 24-летнего жителя Петербурга Никиту В. Telegram-канал Mash называл его «охотником на ведьм», который убил прохожего за то, что «тот показался ему нечистой силой».

Как утверждалось в публикации, в одну из ночей молодой человек напал на прохожего. Сначала он начал бить мужчину ногами, а затем добил молотком. Следователям задержанный рассказал, что погибший был «похож на ведьму и нуждался в срочном экзорцизме».

Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Судя по записям, 16 марта 2021 года около 02:00 к месту происшествия подъехала машина каршеринга, из которой вышел неизвестный молодой человек. На пути к дому он встретил прохожего, которого начал избивать без каких-либо явных причин.

Некогда нападавший был профессиональным игроком в американский футбол, но впоследствии у него якобы возникли проблемы с наркотиками, молодой человек начал заниматься воровством, утверждал один из его знакомых.

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Его арестовали до проведения экспертизы на вменяемость — по данным телеканала РЕН ТВ, ранее он три раза лечился в психиатрической клинике. О дальнейшем развитии этой истории неизвестно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Адвокат против «бесогона»

В декабре 2020 года участницу телешоу «Битва экстрасенсов» Ирину Игнатенко обвинили в истязаниях после того, как она провела обряд экзорцизма над малолетней девочкой. Незадолго до этого в интернете появилась запись издевательств над ребенком, которые совершали три человека, в том числе Игнатенко. Видео обнародовала адвокат Сталина Гуревич — она получила запись от блогера Михаила Лидина, который занимается разоблачениями ясновидящих.

Игнатенко утверждала, что «одержимые» в современном мире якобы «являются гостями психиатрических клиник». Она же помогала им посредством «бесогонства».

Адвокат назвала ситуацию запредельной и написала заявление в СК, который проводил проверку, но об уголовном деле в отношении Игнатенко не сообщалось. Как рассказала Гуревич NEWS.ru, эта история ничем не закончилась.

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Похожая история произошла осенью 2020 года в Волгоградской области. Там родители 10-летнего мальчика, встревоженные его поведением, предпочли обратиться не к врачам, а к нетрадиционной медицине, вооружившись святой водой, чесноком и молитвословом. Телеканал РЕН ТВ публиковал кадры, на которых взрослые скручивают ребенка и пытаются обмазать распятие святой водой. В кадре мальчик громко кричит, прося прекратить унижения.

В ситуации разбирались местные органы опеки. Сами родители не видели в своих действиях ничего предосудительного.

Детоубийство и деструктивный культ

В конце 2019 года NEWS.ru подробно рассказывал о расследуемом в Екатеринбурге деле 41-летнего члена секты «Ученики Иисуса Христа» Ивана Казанцева. Он убил собственного девятилетнего сына во время обряда экзорцизма в ноябре того же года.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Иван Казанцев

В 2017 году он переехал с женой и двумя детьми в Россию из Швейцарии, где работал лаборантом-рентгенологом, продал все свое имущество и вступил в религиозную организацию. Ее руководитель Земфира Гайнуллина говорила, что «непокорных детей нужно наказывать розгами, а если кричат — затыкать рот кляпом». Она утверждала, что «слышит Бога».

По данным следствия, мужчина, «следуя такому учению, систематически наносил своим сыновьям побои», а младшего сына убил «во время обряда по изгнанию бесов». Ребенка придавили журнальным столом к кровати, после чего отец избил его плетью. Мальчик умер в результате механической асфиксии, так как во рту у него был кляп, которым мужчина хотел заглушить его крики.

Следующие два дня после смерти сектанты пытались оживить ребенка, в итоге закопали труп в лесопарке и уехали из Екатеринбурга. Их задержали через несколько месяцев.

В феврале 2021 года Свердловский областной суд отправил Казанцева на принудительное лечение в психбольницу. Его освободили от уголовной ответственности из-за психического заболевания.

Кроме Казанцева по делу проходила Земфира Гайнуллина, которую обвиняли в пособничестве убийству, а также еще одна женщина. В ходе экспертизы у них также обнаружили психиатрические заболевания.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Земфира Гайнуллина

Расправа возле церкви

В августе 2018 года 56-летний водитель Volkswagen Polo в Подмосковье зарезал 43-летнего пассажира, объясняя это тем, что на него снизошло озарение. Как писало издание Readovka, по пути в деревню Льялово мужчина решил подвезти безработного из соседнего поселка Морозовка, который ловил попутку.

В районе церкви в Льялово водитель остановился и нанес пассажиру несколько ударов ножом, которые оказались смертельными. Позднее силовикам он рассказал, что в тот момент «голос Господа» рассказал ему, что в попутчике «сидят бесы» и их «нужно изгнать».

Очевидцем преступления стал прихожанин храма, который вызвал полицию. Как писал портал «Зеленоград24» со ссылкой на очевидцев, водитель кричал, что «убил Сатану, спас от него Землю», а также требовал срочно позвать священника. На пассажирском сиденье, как утверждалось в публикации, сидел окровавленный мужчина. Позже к месту ЧП подъехала и скорая помощь, и полиция, которая задержала предполагаемого убийцу.

Как выяснилось, мужчина еще во времена СССР имел судимость, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Вину в убийстве «одержимого» он признал, утверждала Readovka.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кровавый экзорцизм в больнице

История, чем-то похожая на подмосковную трагедию августа 2018 года, произошла за месяц до этого в терапевтическом отделении одной из волгоградских больниц. Там поножовщина между пожилыми пациентками на почве «изгнания дьявола» также привела к гибели.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на управление СК по Волгоградской области, утром 12 июля 2018 года 80-летняя женщина «взяла нож и нанесла им несколько смертельных ударов в грудь спящей 79-летней соседке по палате, а затем ранила в шею 83-летнюю пенсионерку».

По данным следствия, после нападения женщина вышла в коридор, куда уже сбегались сотрудники больницы. Задержанная, у которой тут же отняли нож, сообщила медработникам, что «изгоняла бесов» в своей палате.

Как к экзорцизму относятся конфессии

В 2022 году в Русской православной церкви (РПЦ) разработали проект документа, который регламентирует практику изгнания бесов. Согласно ему, обряды экзорцизма могут проводить только епископы и священники на безвозмездной основе, при этом им сначала необходимо ознакомиться с основами психиатрии, чтобы уметь вычислять симулянтов.

Работа над документом длилась три года. Он включает в себя разделы «Отношение РПЦ к экзорцизму», «Исторические основания для экзорцизма», «История чина экзорцизма», а также рекомендации для совершения обряда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью, для того чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем», — говорилось в документе.

В РПЦ подчеркнули, что регламент необходим из-за того, что при совершении обряда иногда допускаются злоупотребления, а «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». По мнению представителей православия, экзорцизм нельзя применять для лечения расстройств психики.

В исламском мире также существует экзорцизм, который не теряет популярности у некоторых приверженцев этой религии.

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