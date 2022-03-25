«Подъём»: Захарова не планирует уходить из Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока не собирается уходить из Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает издание «Подъём». Дипломат отметила, что «у нас ещё здесь дела».

Как поёт одна замечательная группа, «а у нас ещё здесь дела», — сказала Захарова.

С 21 марта в России запрещена компания Meta Platforms (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая управляет заблокированным Facebook. Решение принял Таганский суд, оно вступило в силу немедленно.

Поводом для блокировки послужила редакционная политика, которую ввела Meta после начала спецоперации РФ на Украине. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook не потерпит русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсети на Украине разрешили призывать к насилию в отношении участников спецоперации.

После решения суда Роскомнадзор сообщил об исключении Facebook из реестра соцсетей. При этом россияне не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются этой социальной сетью.