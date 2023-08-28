Подвинула Батурину: кто такая Бакальчук, ставшая самой богатой женщиной РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

Глава и основной владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук второй раз возглавила список богатейших женщин России, лидером которого ранее несколько лет была вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Что известно о бизнесвумен и каким состоянием она владеет?

Как Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России

Татьяна Бакальчук окончила Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, где получила диплом преподавателя английского языка. Проработав некоторое время в школе, она занялась репетиторством и переводами.

В интервью Надежде Стрелец Бакальчук рассказывала, что идея создания бизнеса пришла к ней после рождения первого ребенка в 2004 году. С появлением младенца расходы в семье выросли, и она стала искать способы заработка. Ощутив на себе неудобства шопинга с малышом на руках, Бакальчук решила открыть интернет-магазин одежды и обуви. Супруг Владислав поддержал ее. Вложив $700, они вместе создали компанию Wildberries.

«Я не рассчитывала, что это будет многомиллиардный бизнес. Это должна была быть просто история заработка для молодой мамы», — признавалась она.

Первое время складом выступала квартира, и Бакальчук сама отправляла посылки клиентам. Но уже через год супруги арендовали отдельное помещение и наняли сотрудников. Еще спустя три года компания стала сотрудничать с брендами и магазинами, ассортимент Wildberries расширился. Также стали появляться пункты самовывоза с возможностью примерки.

Бизнесу помогла пандемия COVID-19: именно в это время компания увеличила свой капитал. В период карантина возможности ходить по магазинам у людей не было, многие, кто ранее посещать торговые центры, оценили удобство онлайн-шопинга и продолжили делать заказы в интернете.

Сколько зарабатывает Татьяна Бакальчук

В 2019 году Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров по версии американского Forbes, а через пару месяцев российская версия издания назвала ее самой богатой женщиной страны. К 2021 году ей удалось увеличить свое состояние на 1200% — оно оценивалось в $13 млрд.

В 2021 году семья владелицы Бакальчук Wildberries возглавила список богатейших семей РФ. В 2022 бизнесвумен получила первое место в рейтинге богатейших женщин страны. В этом году она удержала лидирующую строчку, однако ее состояние уменьшилось практически в два раза ($7 млрд).

«Она второй раз возглавляет список богатейших женщин России, и пока ее позиция лидера рейтинга выглядит такой же незыблемой», — говорится в материале Forbes.

Бакальчук отмечала, что, несмотря на высокий доход, не тратит много денег на материальные блага.

«Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности», — говорила она в интервью Marie Claire.

Бизнесвумен предпочитает тратить финансовые средства на путешествия и впечатления. Кроме того, супруги воспитывают семерых детей и не жалеют деньги на их образование. Также Бакальчук подчеркивала, что главная цель ее бизнеса — не личное богатство, а нечто более глобальное.

«Мы хотим попробовать сделать в России „экономическое чудо“, если мы поспособствуем смене бюджетной сырьевой экономики на предпринимательскую. Ну а если что-то „пойдет не так“, и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не стану», — утверждает она.

Читайте также:

Илон Маск второй раз накопил больше $300 млрд

Маск вернул себе статус богатейшего человека в мире

«Империя марафонов»: как зарабатывала Блиновская и чем опасны «инфогуру»