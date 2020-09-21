Подвиг русских воинов: под Тулой отмечают 640-ю годовщину Куликовской битвы

На Куликовом поле в Тульской области проходят мероприятия в честь Дня воинской славы России и 640-й годовщины Куликовской битвы, в том числе и реконструкция самого сражения. При этом все атрибуты в виде оружия и доспехов являются точной копией предметов тех времён, а само представление театрализовано. Также гости праздника уже приняли участие в литургии и крестном ходе и имеют возможность ознакомиться с музейной экспозицией «Дон. Вся история на берегах одной реки».
Куликовская битва — сражение между объединённым русским войском, которым руководил великий князь Дмитрий Донской, и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Она прошла 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года, а победа русских воинов позволила приблизиться к восстановлению единства Руси и свержению ордынского ига.
Как сегодня проходит празднование под Тулой — в галерее NEWS.ru.
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
Участники театрализованной реконструкции во время военно-исторического фестиваля Поле Куликово», посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Илья Питалев/РИА Новости
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