«Подвергаем остракизму»: Песков рассказал об антипрививочниках в Кремле

Среди сотрудников Администрации президента, как и в любых других организациях, есть антипрививочники, в отношении их в Кремле непримиримая позиция, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что сейчас большинство его коллег работают удалённо, при этом количество заболевших всё равно растёт.

Есть антиваксеры [в Кремле], как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму, — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас в Администрации президента коронавирусом болеют многие, поэтому большинство сотрудников работают в удалённом режиме.

Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, — подчеркнул Песков.

За минувшие сутки в России вновь был побит рекорд по заболеваемости коронавирусом, официально зарегистрировано 98 040 новых случаев заражения. По количеству заболевших лидирует Москва — там за день заразились 23 994 человека.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев спрогнозировал очень высокую заболеваемость COVID-19 в течение следующих двух недель. Он посоветовал провести это время с умом — носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.