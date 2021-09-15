Подведены итоги первого розыгрыша денежных премий за вакцинацию

Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Тиражная комиссия утвердила результаты отбора 500 победителей, сообщается на сайте правительства России.

Розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Номера победивших сертификатов опубликованы на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье» . Выигравших определял компьютер на основе случайной выборки. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей на банковскую карту «Мир», указав её номер в личном кабинете на портале госуслуг.

Второй розыгрыш ещё 500 призов по 100 тысяч рублей состоится 14 октября 2021 года.

Ранее эксперт негативно оценил идею властей о розыгрыше денег среди россиян, которые привились от коронавируса. По его словам, население необходимо убеждать вакцинироваться методом разъяснений, а не лотереи. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что попытки вовлечь население в вакцинацию предпринимались в различных странах мира, при этом подобный метод оказался малоэффективен.