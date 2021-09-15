Подведены итоги первого розыгрыша денежных премий за вакцинацию

Подведены итоги первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Тиражная комиссия утвердила результаты отбора 500 победителей, сообщается на сайте правительства России.
Розыгрыш
Второй розыгрыш ещё 500 призов по 100 тысяч рублей состоится 14 октября 2021 года.
Ранее эксперт негативно оценил идею властей о розыгрыше денег среди россиян, которые привились от коронавируса. По его словам, население необходимо убеждать вакцинироваться методом разъяснений, а не лотереи. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что попытки вовлечь население в вакцинацию предпринимались в различных странах мира, при этом подобный метод оказался малоэффективен.