Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что в 2019 году около 60 тысяч человек стали участниками акции «День без турникетов».
В рамках заключительного в этом году мероприятия гости смогли узнать поподробнее о работе новостных студий, а также посмотреть, что происходит за кадром во время прямого эфира.
В 2019 году в рамках «Дня без турникетов» состоялось восемь акций, которые посетили около 60 тысяч человек. При этом число зарегистрировавшихся на сайте проекта сегодня превышает 49 тысяч пользователей, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Как ранее писал NEWS.ru, лекцию «Едим, чтобы жить» проведут в столичном парке «Зарядье». Гостям расскажут о переедании, к которому приводят психологические причины.
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