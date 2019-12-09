https://static.news.ru/photo/695589ca-1a8c-11ea-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что в 2019 году около 60 тысяч человек стали участниками акции «День без турникетов».

В рамках заключительного в этом году мероприятия гости смогли узнать поподробнее о работе новостных студий, а также посмотреть, что происходит за кадром во время прямого эфира.

В 2019 году в рамках «Дня без турникетов» состоялось восемь акций, которые посетили около 60 тысяч человек. При этом число зарегистрировавшихся на сайте проекта сегодня превышает 49 тысяч пользователей, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Как ранее писал NEWS.ru, лекцию «Едим, чтобы жить» проведут в столичном парке «Зарядье». Гостям расскажут о переедании, к которому приводят психологические причины.