Подтопления и просадку грунта выявили в Псково-Печерском монастыре

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Инженерно-геологические изыскания на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря выявили подтопления, оползни и просадку грунта.

Выявление опасных геологических факторов поможет разработать рекомендации по их ликвидации и предотвратить дальнейшее развитие процессов, способных повредить или разрушить исторические постройки, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своём Instagram-аккаунте.

В конце октября 2020 года наместник Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) рассказывал, что на территории монастырского комплекса построят подземный храм на две тысячи человек. В настоящее время самый большой храм монастыря — Михайловский собор — не справляется с наплывом посетителей. Новый подземный храм не будут строить непосредственно под пещерами монастыря.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь является одним из самых крупных и известных в РФ мужских монастырей. Название связано с пещерами, в одной из которых в 1473 году освятили церковь Успения Божией Матери. Предполагается, что к возведению пещерной церкви приложил руку преподобный Иона Псково-Печерский. Холм, в котором находятся пещеры, называется Святой горой.

В сентябре 2020 года в анонимных Telegram-каналах, а потом в соцсетях и СМИ стала появляться информация о «катастрофических» работах, проводящихся у Новодевичьего монастыря: надгробные камни разрушены, могилы «выпотрошены». Эксперты говорили о возможном уничтожении памятника культурного наследия. NEWS.ru провёл своё расследование ситуации вокруг монастыря.