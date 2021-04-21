«Подсластит пилюлю»: синоптик назвал последние для Москвы тёплые дни месяца

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал последние тёплые дни апреля в столице. По его словам, таковыми являются 22 и 23 апреля, а также последние числа месяца перед маем. Его слова приводит РИА Новости.

До конца месяца две волны условного весеннего тепла — это сегодня, завтра, и в последние дни апреля перед маем немного подсластит эту пилюлю небольшая волна потепления, — сказал специалист.

Он уточнил, что в остальное время будет прохладно. Таким образом можно утверждать, что для большинства россиян возможность насладиться тёплой погодой будет только после работы в будние дни. Что же касается выходных, то там потепления не предвидится, поэтому если вы собираетесь отправиться всей семьёй за город или же на прогулки по столичным улицам, то стоит одеться потеплее и позаботиться о наличии горячего чая или кофе — кому что больше нравится.

Но если исключить эти два периода, то температурный режим будет прохладным, больше напоминать не апрель, а октябрь, — заключил Тишковец.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что тепло не вернётся в Москву раньше 5 мая. По её словам, в ближайшие две недели в столице будет наблюдаться холодная погода. При этом 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.

Синоптик также уточнила, что в первые дни мая москвичей и жителей Подмосковья ожидают дожди и пониженные етмпературы ниже климатической нормы.