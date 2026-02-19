Подсели всей семьей на квашеную капусту: добавляю один простой ингредиент, и вкус — просто шедевр

Кислинка квашеной капусты и сладковато-терпкие гранатовые зерна создают идеальный дуэт. Морковь добавляет ноту сладости, а соль выстраивает между ними баланс. Получается не просто заготовка, а готовый, сложный и очень полезный салат.

4 кг белокочанной капусты шинкую. Добавляю 80 г крупной каменной соли и тщательно переминаю руками, чтобы капуста пустила сок. 1 крупную морковь натираю на терке для корейской моркови или на крупной терке и смешиваю с капустой. Плотно утрамбовываю смесь в эмалированную кастрюлю или банку, накрываю тарелкой и ставлю сверху гнет. Оставляю при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Через 3 дня, когда брожение завершится, добавляю в капусту зерна с половины граната. Аккуратно перемешиваю. Раскладываю готовую капусту с гранатом по чистым банкам, заливаю выделившимся рассолом и убираю на хранение в холодильник или прохладное место.

