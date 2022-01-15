Подсчитано число россиян, сокративших свои траты во время пандемии

Максимально сократили свои траты в период пандемии коронавируса 44% россиян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. По словам респондентов, причиной экономии стало повышении цен.

Согласно исследованию, больше всех сократили свои траты граждане с ежемесячным доходом менее 50 тысяч рублей (49%) и в возрасте 35-44 лет (48%).

При этом каждый десятый россиянин стал больше тратить в период пандемии. Так, об этом заявили по 12% опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц и в возрасте до 34 лет. Своё решение они обосновывают тем, что лучше тратить побольше на заботу о себе и о своём здоровье.

Ещё 30% россиян не изменили во время пандемии свою стратегию в расходах. Больше всего таких граждан (35%) оказалось среди группы населения с достатком в пределах 50 — 79 тысяч рублей. Кроме того, каждый шестой респондент (16%) затруднился оценить изменение своего отношения к финансовым затратам.

Опрос был проведён 9-14 января 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет в 386 населённых пунктах РФ.

Ранее Росстат составил перечень самых подорожавших за минувший год продуктов. Больше всего выросли в цене позиции из «борщового набора». На первом месте по подорожанию оказалась свёкла, цена на которую подскочила на 62%. Далее находится картофель, подорожавший на 49%, замыкает тройку морковь, которая поднялась в цене на 48%. Капуста белокочанная подорожала на 42%. В целом цены на овощи выросли на 17%.