Подсчитано число россиян, сокративших свои траты во время пандемии

Максимально сократили свои траты в период пандемии коронавируса 44% россиян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. По словам респондентов, причиной экономии стало повышении цен.
Согласно исследованию, больше всех
При этом каждый десятый россиянин стал больше тратить в период пандемии. Так, об этом заявили по 12% опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц и в возрасте до 34 лет. Своё решение они обосновывают тем, что лучше тратить побольше на заботу о себе и о своём здоровье.
Ещё 30% россиян не изменили во время пандемии свою стратегию в расходах. Больше всего таких граждан (35%) оказалось среди группы населения с достатком в пределах 50 — 79 тысяч рублей. Кроме того, каждый шестой респондент (16%) затруднился оценить изменение своего отношения к финансовым затратам.
Опрос был проведён 9-14 января 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет в 386 населённых пунктах РФ.
Ранее Росстат составил перечень самых подорожавших за минувший год продуктов. Больше всего выросли в цене позиции из «борщового набора». На первом месте по подорожанию оказалась свёкла, цена на которую подскочила на 62%. Далее находится картофель, подорожавший на 49%, замыкает тройку морковь, которая поднялась в цене на 48%. Капуста белокочанная подорожала на 42%. В целом цены на овощи выросли на 17%.