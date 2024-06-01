Подрыв КамАЗа и трактора у Белгорода и Курска: как ВСУ атакуют РФ 1 июня

Фото: МО Украины

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, обломки БПЛА ВСУ рухнули на станицу на Кубани. О том, как ВСУ атаковали территории РФ в ночь на 1 июня, — в материале NEWS.ru.

Что ВСУ устроили над Белгородом в ночь на 1 июня

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, воздушные цели были уничтожены на подлете к городу. Гладков отметил, что пострадавших нет.

Губернатор сообщил о ликвидированном возгорании кровли частного дома, произошедшем в поселке Разумное. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте, обход территории продолжится в светлое время суток.

«Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор <...>. Также осколками посечен один автомобиль», — проинформировал Гладков.

Кроме того, военкор KP.RU Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ПВО в Белгородской области отразила две ракетные атаки в ночь на 1 июня. Минобороны РФ информацию не комментировало. Также автор Telegram-канала «Старше Эдды» предположил, что ВСУ попытались ударить по Белгородской области «двумя пакетами» РСЗО HIMARS, или 12-ю снарядами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Где в Белгородской области ВСУ люди остались без света

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших нет.

По информации Гладкова, в Шебекино в результате падения беспилотника с последующей детонацией был посечен осколками забор домовладения. Оперативные службы прибыли на место. Он также сообщил о последствиях обстрела в Новой Таволжанке и Архангельском.

«Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — резюмировал Гладков.

В Шебекинском округе ВСУ подорвали КамАЗ

Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой КамАЗ, работавший в поле в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники сельскохозяйственного предприятия успели покинуть место атаки, никто не пострадал, повреждена кабина грузовика.

«Работающий в поле КамАЗ подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. <...> В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки», — написал Гладков.

Фото: МО Украины

В Курской области ВСУ повредили трактор

Территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи.

«В деревне Городище загорелась трава на лугу, пожар оперативно потушен местным жителем. Также повреждена линия электропередачи <...>. Вблизи села Козино с украинского коптера сброшены взрывные устройства на работавшую в поле сельскохозяйственную технику <...>. В селе Горналь взрывом поврежден трактор. В Судже в результате атаки дрона-камикадзе была нарушена линия энергоснабжения, работа которой оперативно восстановлена», — написал Смирнов.

Он также предупредил население области об участившихся случаях запуска воздушных шаров со взрывчаткой со стороны Украины. Глава региона попросил к ним не приближаться и сразу же вызывать сотрудников экстренных служб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что произошло в Брянской области после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с применением беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Дрон был сбит системой противовоздушной обороны, уточнил он. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

Обломки БПЛА рухнули на кубанскую станицу

Обломки одного из украинских беспилотников, который атаковал Краснодарский край 31 мая, обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, сообщается в Telegram-канале городского муниципального центра управления. Военнослужащие собрали части дрона и выставили оцепление у места происшествия. Специалисты обезвредят остатки БПЛА.

«31 мая в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В районе Раевских бань выставлено оцепление для произведения обезвреживания остатков БПЛА», — говорится в сообщении.

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