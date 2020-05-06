Подрядчик «Газпрома» эвакуирует работников с Чаяндинского месторождения

Генеральный подрядчик «Газпрома», группа компаний «Стройнефтегаз» приостановила работы на объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где ранее была зафиксирована массовая вспышка COVID-19. В настоящее время приоритетом для подрядчика является вывоз людей с месторождения.
Об этом ТАСС
Приоритетным вопросом в настоящее время является обеспечение безопасности работников и их вывоз с Чаяндинского НГКМ, после чего на объектах месторождения будет проведена тотальная дезинфекция, — заявил собеседник агентства.
Как писал NEWS.ru, 3 мая главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование около 10 тысяч человек, у трети из которых обнаружили COVID-19.
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