Подрядчик «Газпрома» эвакуирует работников с Чаяндинского месторождения

https://static.news.ru/photo/9ff60b26-8fa3-11ea-84a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный подрядчик «Газпрома», группа компаний «Стройнефтегаз» приостановила работы на объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где ранее была зафиксирована массовая вспышка COVID-19. В настоящее время приоритетом для подрядчика является вывоз людей с месторождения.

Об этом ТАСС сообщил представитель «Стройнефтегаза». Работы на месторождении возобновятся только после принятия всех неотложных мер по нормализации эпидемиологической обстановки и снятия карантина. Всего на объектах Чаяндинского НГКМ работает около 7,5 тысячи человек.

Приоритетным вопросом в настоящее время является обеспечение безопасности работников и их вывоз с Чаяндинского НГКМ, после чего на объектах месторождения будет проведена тотальная дезинфекция, — заявил собеседник агентства.

Как писал NEWS.ru, 3 мая главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование около 10 тысяч человек, у трети из которых обнаружили COVID-19.