https://static.news.ru/photo/6d043232-b9b7-11e9-a207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daren Fentiman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате падения на девичнике будущая невеста, 24-летняя Лула О'Нейнс из британского города Фром, чуть не лишилась ноги.

Во время торжества Лула упала и сломала большую и малую берцовые кости. Каждая из них была сломана в двух местах, пишет Life .

После падения к ней сразу же подбежала подружка невесты и сестра Габриель Джордж. Не имея медицинского образования, Джордж всё же решила вправить ногу сестре.

Оказалось, что именно этот, показавшийся всем безумным поступок и спас ногу Лулы от ампутации. Бригада скорой помощи добиралась до места шесть часов, так как случай, по британским правилам, не считался неотложным.

Как утверждают врачи, за столь длительный срок нога наверняка бы осталась без нормального кровообращения. Это вызвало бы отмирание клеток и ампутацию.

Благодаря сестре Лула сохранила ногу. Она перенесла несколько операций и отметила собственную свадьбу в Италии.

А вот Габриель Джордж выиграла конкурс на звание лучшей подружки невесты, на который втихаря её сестра отправила свою историю и фотографии с девичника.

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