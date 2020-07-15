Подругу Верзилова облили смесью с уксусом и задержали в Петербурге

https://static.news.ru/photo/bf727a64-c69b-11ea-8c3c-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Коновалова Фото: mramornamne/twitter.com

В Санкт-Петербурге напали на московскую активистку Маргариту Коновалову. Её облили «смесью шоколада, уксуса, сока и чего-то ещё».

Она рассказала, что жидкость залила клавиатуру и динамик её телефона, передаёт «Медиазона». Сразу после инцидента девушку задержали и доставили в линейное управление МВД на транспорте. К ней выезжал адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук.

Её друг, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сообщил в Twitter, что силовики также задержали нападавшего.

В июне Коновалову задерживали в Москве вместе с Верзиловым, которого допрашивали в рамках «московского дела», по которому он проходит в статусе свидетеля.

Как писал NEWS.ru, 7 июля Верзилову предъявили обвинение по делу о втором гражданстве. По данным сотрудников правоохранительных органов, помимо российского у издателя имеется гражданство Канады. Оно числится за ним с 2005 года. Теперь виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Сам Верзилов отказался признать вину в сокрытии канадского паспорта. Позиция Верзилова в том, что наличие у него канадского паспорта — общеизвестный факт, и он этого никогда не скрывал.